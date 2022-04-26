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Стерео ЦАП AKM Velvet Sound AK4499EXEQ


26.04.2022 09:50

 

 

Инженеры корпорации AKM (Asahi Kasei Microdevices) разработали новый флагманский стерео ЦАП Velvet Sound AK4499EXEQ. Новинка будет представлена на выставке High End Show 2022.

 

Конструкция создана на базе модели предыдущего поколения AK4499 ЦАП и реализована с полным разделением цифровых и аналоговых схем для достижения полностью прозрачного и реалистичного звучания. AKM рекомендует использовать ЦАП в сочетании с отдельным дискретным дельта-сигма модулятором премиум-класса AK4191EQ (со встроенным цифровыми фильтром и 256-кратной передискретизацией). Предполагается, что новое решение будет востребовано при разработке различных сетевых аудиоустройств и USB-ЦАПов, цифровых плееров с поддержкой HRA, беспроводных акустических систем и саундбаров, а также профессиональных аудиомикшеров и студийных интерфейсов. При создании многобитного стерео ЦАПа применена технология переключаемых резисторов (Switched Resistor). Новая разработка AKM позволяет говорить о новом уровне качества – с крайне малыми искажениями и очень низким уровнем шума, что позволяет использовать ЦАП в аудиоисточниках с высоким разрешением, вплоть до 64 бит PCM с частотой дискретизации 1536 кГц или DSD с частотой дискретизации 44,8 МГц (DSD1024).

 

Начало массового производства запланировано на третий квартал 2022 года; поставки коммерческих образцов начнутся во втором квартале.

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