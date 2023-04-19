«СтереоПравда» предлагает встретиться

19.04.2023 11:41

В рамках выставки Moscow Hi-End Show, которая пройдёт уже на этой неделе, с 21 по 23 апреля, AVREPORT.RU организует «живую» встречу со зрителями программы «СтереоПравда». Она состоится в субботу 22 апреля по окончании выставочного дня Moscow Hi-End Show.

Начать планируем в 19:00, продлится встреча ориентировочно до 23:00. В программе: мастер-класс Михаила Кучеренко, сессия вопросов и ответов, розыгрыш призов. Все присутствующие на встрече смогут принять участие в тестировании нескольких аудиофильских аудиосистем и составить собственный рейтинг.

Адрес: Москва, Коровинское шоссе, дом 10, гостиница Holiday Inn Селигерская, зал «Елисейские Поля». Для участия необходима предварительная регистрация!