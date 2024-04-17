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Stewart Filmscreen Harmony G3: экраны станут больше


17.04.2024 15:14

 

 

Harmony G3 – название нового акустически прозрачного тканого материала для проекционных экранов. Он будет использоваться для изготовления экранов Stewart Filmscreen.

 

В пресс-релизе сообщается, что Harmony G3 обеспечивает более высокую акустическую прозрачность по сравнению с материалом предыдущего поколения Harmony G2. При установке динамиков на расстоянии в один дюйм от задней поверхности экрана выходная мощность оказывается больше на частотах до 15 кГц.

 

Главным же отличием нового материала от ранее использовавшихся для производства продукции Stewart Filmscreen является его высота – до 15 футов; для сравнения, максимальная высота Harmony G2 составляет менее 10 футов. Благодаря тому, что поверхность нового материала колористически нейтральна, цвета отображаются более натуралистично.

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