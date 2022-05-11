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Stewart Filmscreen: продано!


11.05.2022 12:11

 

 

Компанию Stewart Filmscreen купила частная фирма Shackleton Equity Partners. Участники сделки информацию не разглашали, но она всё равно просочилась в прессу. Новым руководителем Stewart Filmscreen стал Марк Шелберт (Mark Schelbert), управляющий директор Shackleton.

 

Stewart Filmscreen – компания с большой историей и не меньшим авторитетом; многие считают её продукцию «золотым стандартом» отрасли. По инсайдерской информации, работники Stewart Filmscreen положительно оценивают произошедшие перемены, поскольку считают, что компании нужны новые идеи и ресурсы.

 

Покупатель специализируется на оказании услуг по «корпоративному развитию, не ключевой распродаже активов и действиям в особых ситуациях». В числе её конкурентных преимуществ – быстрое заключение сложных сделок, а основные рыночные сегменты, в которые компания инвестирует средства – программное обеспечение, аэрокосмическая и оборонная промышленность, телекоммуникации, электронная коммерция и пр. Stewart Filmscreen – первый бренд в портфолио Shackleton Equity Partners, имеющий непосредственное отношение к сегменту кастомной интеграции.

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