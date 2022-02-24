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Стиль и функциональность: тумбы BDI Align


24.02.2022 12:39

 

 

В серии тумб Align для аудио-видео компонентов – линейку выпускает компания BDI – представлены четыре модели. Их отличает высокая функциональность и стильный дизайн, а несколько вариантов сочетания корпуса с основанием позволяют подобрать идеальный вариант для хранения как самой техники, так и обширной медиаколлекции.

 

Самая компактная из всех, модель Align 7478 имеет ширину 127 см при глубине 46 см. На верхнюю полку можно установить саундбар: дверцы тумбы сделаны из деревянных ламелей и беспрепятственно пропускают звук и сигналы с пультов. У нижних отделений съёмные задние стенки с отверстиями, что значительно упрощает установку и коммутации. Отверстия есть и в днище тумбы, но уже для вентиляции. Тумба 7477 – большей ширины (167 см). Посередине нижнего отделения есть вместительный ящик. Самая большая ширина у моделей Align 7473 (206 см х 49 см) и Align 7479 (206 см х 63 см). Последняя позволяет разместить не только аудио компоненты, но и коллекцию дисков.

 

Все тумбы серии выпускаются в четырёх модификациях: в белом или сером цветах, на низком основании со скрытыми колёсиками или на тонких высоких ножках.

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