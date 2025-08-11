Стиль и удобство с Hisense Smart Laser Cinema PT1

11.08.2025 10:20

Ещё одна новинка Hisense, с недавних пор доступная российским потребителям – УКФ проектор Smart Laser Cinema PT1. Используя этот проектор, можно получать изображение на любой поверхности – на стене, проекционном полотне или ALR-экране. Smart Laser Cinema PT1 – компактный, лёгкий и мобильный. Благодаря искусственному интеллекту, видео и звук адаптируются к условиям просмотра/прослушивания и в зависимости от типа воспроизводимого контента.



В Hisense PT1 используется ультракороткофокусный лазер. Размер проецируемого изображения – от 80 до 150 дюймов по диагонали; при этом в первом случае проектор устанавливается на расстоянии всего 9,5 см от проецируемой поверхности, что позволяет использовать его даже в небольшом помещении. Устройство поддерживает Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG, а сертификация IMAX Enhanced подтверждает, что потребителю даже в домашних условиях доступен уровень качества изображения IMAX. Есть режим Filmmaker, частота обновления до 240 Гц, время отклика 12 мс. Встроенная аудиосистема Dolby Atmos состоит из четырёх динамиков: сдвоенных фронтальных мощностью 15 Вт и двойных направленные вверх восьмиваттных.



Основные характеристики проектора Hisense Smart Laser Cinema PT: яркость 2500 ANSI люменов, разрешение 4K UHD, контрастность 3000:1, точность цветопередачи ΔΕ≈0.9, цветовой охват 110% BT.2020. Интеллектуальная технология оптимизации яркости настраивает «картинку» в зависимости от планировки помещения и формата просматриваемого видео. Также используются технологии LPU Digital Laser Engine, Trichroma, AI 4K Clarity (обработка деталей изображения) и AI Color (естественная цветовая палитра). Проектор можно интегрировать в систему «умный дом» и управлять им с помощью голосовых команд (VIDAA Voice). Операционная система VIDAA U7 открывает доступ к разнообразным сервисам и контенту со всего мира, транслируя рекомендации в соответствии с предпочтениями пользователей.