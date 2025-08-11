ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Стиль и удобство с Hisense Smart Laser Cinema PT1


11.08.2025 10:20

 

 

Ещё одна новинка Hisense, с недавних пор доступная российским потребителям – УКФ проектор Smart Laser Cinema PT1. Используя этот проектор, можно получать изображение на любой поверхности – на стене, проекционном полотне или ALR-экране. Smart Laser Cinema PT1 – компактный, лёгкий и мобильный. Благодаря искусственному интеллекту, видео и звук адаптируются к условиям просмотра/прослушивания и в зависимости от типа воспроизводимого контента.

 

В Hisense PT1 используется ультракороткофокусный лазер. Размер проецируемого изображения – от 80 до 150 дюймов по диагонали; при этом в первом случае проектор устанавливается на расстоянии всего 9,5 см от проецируемой поверхности, что позволяет использовать его даже в небольшом помещении. Устройство поддерживает Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG, а сертификация IMAX Enhanced подтверждает, что потребителю даже в домашних условиях доступен уровень качества изображения IMAX. Есть режим Filmmaker, частота обновления до 240 Гц, время отклика 12 мс. Встроенная аудиосистема Dolby Atmos состоит из четырёх динамиков: сдвоенных фронтальных мощностью 15 Вт и двойных направленные вверх восьмиваттных.

 

Основные характеристики проектора Hisense Smart Laser Cinema PT: яркость 2500 ANSI люменов, разрешение 4K UHD, контрастность 3000:1, точность цветопередачи ΔΕ≈0.9, цветовой охват 110% BT.2020. Интеллектуальная технология оптимизации яркости настраивает «картинку» в зависимости от планировки помещения и формата просматриваемого видео. Также используются технологии LPU Digital Laser Engine, Trichroma, AI 4K Clarity (обработка деталей изображения) и AI Color (естественная цветовая палитра). Проектор можно интегрировать в систему «умный дом» и управлять им с помощью голосовых команд (VIDAA Voice). Операционная система VIDAA U7 открывает доступ к разнообразным сервисам и контенту со всего мира, транслируя рекомендации в соответствии с предпочтениями пользователей.

Связанные новости:
 Hisense M2 Pro: «картинка» 4К и «умные» технологии - 08.08.2025 14:37
 Hisense: интеграция VIDAA и Control4 - 28.07.2025 14:34
 Инновации Hisense – российским потребителям - 23.06.2025 13:57
 Растёт как на дрожжах… - 30.05.2025 18:52
 «Умный» монитор LG: для работы и развлечений - 29.05.2025 16:14
 Hisense VIDAA: растёт быстрее других  - 10.06.2024 21:28
 Миниатюрный проектор Hisense с поддержкой Dolby Vision - 15.02.2024 15:34
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007