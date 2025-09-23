Стильная мощь REL Serie S

23.09.2025 22:24

Компания REL представила новую линейку активных сабвуферов Serie S – рассчитанных на использование в помещениях средней и большой площади, мощных, с нестандартным дизайном и технологией Airship Direct.

В серию S входят четыре модели: S/550, S/850, Carbon Special Black Label и 212 Black Label. Первые три – более «традиционной» внешности, последний – устройство с вертикально расположенными басовыми динамиками. В названии моделей S/550 и S/850 отражена мощность встроенных усилителей (Class D). Вуферы – десятидюймовый и двенадцатидюймовый CarbonAlloy; S/550 – с направленным вниз пассивным излучателем 12", у S/850 он длинноходный. Отделка корпуса: белый или чёрный лак, дополнительно можно приобрести деревянный гриль; тканевая защитная решётка входит в комплект поставки, вместе с сетевым кабелем и кабелем 32' Neutrik Speakon, а также креплением для установки нескольких сабвуферов один на другой.

Carbon Special Black Label – мощнее (900 Вт), с корпусом большего объёма и с двенадцатидюймовым драйвером, очень похожим на тот, что используется в модели No.31 Reference. Пассивный излучатель – также 12”, направленный в пол. Модель подходит как для стереосистем, так и для домашних кинотеатров и линейных массивов. Деревянный гриль входит в комплект поставки.

212 Black Label – самый впечатляющий из четвёрки. Внутри корпуса – два активных басовика 12", два пассивных излучателя 12” и усилитель мощностью 1000 Вт. Несмотря на избитое сравнение со швейцарским армейским ножом, устройство действительно универсальное и позволит инсталлятором решить самые сложные задачи, возникающие при оснащении помещений очень большой площади или с очень сложной акустикой.