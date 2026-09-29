Стильный винил

29.09.2026 11:38

Две новинки модельного ряда Majority – проигрыватели виниловых пластинок Stylo и Folio. Обе модели рассчитаны на начинающих виниломанов, которые планируют или купить свою первую «вертушку», или сменить имеющуюся, самую простую, на более продвинутую. Привлечь внимание неофитов Majority рассчитывает простотой (оба устройства относятся к категории «подключи и слушай»), поддержкой Bluetooth-подключения и разнообразием цветов. Основная потребительская аудитория – «новое поколение» любителей винила, требующих от домашнего аудио удобства, стильного внешнего вида и отсутствия сложностей в эксплуатации.



Majority Stylo – это Bluetooth 5.3, встроенный предусилитель и коммутация через линейный RCA вход и вход фонокорректора. Проигрыватель можно подключить к Bluetooth-колонкам, наушникам, активным АС или традиционной Hi-Fi системе. Проигрыватель с ременным приводом поддерживает воспроизведение пластинок на скоростях 33⅓ и 45 об/мин, оснащается алюминиевым опорным диском, регулируемым противовесом, системой антискейтинга, рычагом микролифта и функцией регулировки скорости вращения. В комплект входят MM-головка звукоснимателя Audio-Technica AT3600L, тонарм из углеволокна и сменная игла.



Majority Folio – система «всё в одном» со встроенной стереосистемой и возможностью беспроводного (Bluetooth) подключения внешнего оборудования. Устройство оснащается регулируемым противовесом, S-образным тонармом, алюминиевым опорным диском, встроенным предусилителем и звукоснимателем Audio-Technica AT3600L; поддерживает воспроизведение и запись через USB, позволяя оцифровывать виниловые пластинки; есть RCA выход, разъём для наушников и вход AUX. Цвета: чёрный, жёлтый, зелёный, синий, красный; Majority Folio также выпускается в отделке под дерево.