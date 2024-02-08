Сто лет Beyerdynamic

08.02.2024 13:10

Компании Beyerdynamic в этом году исполняется сто лет. В честь этого знаменательного события выпущена ограниченная партия наушников DT 770 PRO X Limited Edition, юбилейная версия классической модели DT 770 PRO, с фирменными драйверами STELLAR.45 нового образца, усовершенствованной конструкцией и съёмным кабелем.



Наушники DT 770 PRO и DT 990 PRO появились в ассортименте Beyerdynamic в 1985 году и стали новым стандартом качества для профессиональных музыкантов, звукозаписывающих студий и пр. В 2021 году были разработаны модели новой серии PRO X. В юбилейных DT 770 PRO X Limited Edition объединились все преимущества обеих линеек. Эти наушники комфортно носить, они обеспечивают звук высочайшего качества и функционально более гибки, чем модели предыдущих поколений.



Beyerdynamic DT 770 PRO X Limited Edition – полноразмерные наушники закрытого типа с низким импедансом. Принципиальные новшества – съёмный Mini-XLR кабель и оголовье новой конструкции, благодаря которой люди, обычно жалующиеся на давящие ощущения и тяжесть от наушников, смогут носить DT 770 PRO X Limited Edition, не снимая их с головы, в течение очень долгого времени. С одной стороны оголовья имеется юбилейная эмблема. Амбушюры – из тёмно-серого очень мягкого приятного на ощупь велюра. В комплект поставки входят трёхметровый кабель Mini-XLR с разъёмом 3,5 мм, адаптер с 3,5 мм на 6,5 мм, затягивающийся на шнурок чехол-мешок и юбилейный буклет. На сайте производителя можно оставить заявку на информационную рассылку, извещающую о поступлении наушников в продажу; ожидается, что в широком доступе новинка появится в апреле этого года.



