Сто лет легенде

03.06.2026 15:34

Собственный столетний юбилей компания Tannoy отмечает выпуском небольшой партии акустических систем Westminster Royal GR и Canterbury GR.



Легендарный британский бренд планирует перевыпустить несколько «исторических» моделей, и начинает с двух вышеупомянутых. За основу взяли фирменную линейку Prestige Gold Reference, с использованием современных кроссоверов и усовершенствованной системой внутренней проводки. Количество колонок, которое поступит в продажу (19 пар флагманских Westminster Royal GR и 26 пар Canterbury GR) – отсыл к году основания бренда, 1926. Послушать, как звучат Westminster Royal GR, одни из самых крупных в истории британского Hi-Fi звука колонок, можно на выставке High End 2026, которая завтра начнёт свою работу в Вене. Для демонстрации возможностей акустической системы выбрали электронику Esoteric и кабели Montaudio.

Двухполосные, с рупорной нагрузкой громкоговорители Westminster Royal GR оснащаются 15-дюймовыми драйверами Tannoy Dual Concentric: это конструктивное решение было впервые применено при создании продукции бренда в 1947 году. Из других используемых технологий стоит отметить фирменный волновод PepperPot, магниты Alnico и компрессионные драйверы с диафрагмой из сплава алюминия и магния и подвесами из майлара. Чувствительность системы: 99 дБ, АЧХ: 18 Гц – 27 кГц. Высота колонки: 140 см, объём корпуса: 530 л; весит одна АС 140 кг. Корпус отделан натуральным ореховым шпоном с тщательно подобранным рисунком.