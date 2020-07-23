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Стойка для акустики NorStone Stylum Max


23.07.2020 10:42

 

 

Российская компания Simple Distribution привезла в Россию стойки для акустических систем, которые выпускает французской бренд NorStone. Новые NorStone Stylum Max уже можно приобрести в салонах дилеров.

 

Стойка Stylum Max комплектуется двумя наборами шипов, регулируемых по высоте – одни традиционно размещаются в основании стойки, другие – на её верхней площадке; на них и устанавливается громкоговоритель. Особенность модели Stylum Max – чрезвычайно высокая жёсткость, что положительно влияет на качество звучания акустических систем, особенно в полосе низких частот.

 

Вес каждой стойки составляет 8,25 кг, размеры (ВхШхГ): 600х250х250 мм. Размеры основания (ШхГ): 250х250мм, верхней площадки: 210х230 мм. Максимальная нагрузка: 70 кг. Стойки поставляются парами. Пока в российских магазинах можно приобрести NorStone Stylum Max только в одном цвете, Black Satin (матовый чёрный), однако в ближайшем будущем дистрибьютор планирует привезти и стойки другого цвета- белого, серебристого и в отделке под древесину дуба.

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