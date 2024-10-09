Стойка для дисплеев FIX TW85

09.10.2024 10:40

Ещё одна новая стойка для ТВ панелей появилась в ассортименте продукции, выпускаемой под торговой маркой FIX. FIX TW85 – моторизованная мобильная стойка, предназначенная для установки больших ТВ-дисплеев, с диагональю от 55 до 85 дюймов (VESA 200x200 мм – 600x400 мм) и весом до 45,5 кг. Стойку можно использовать в конференц-залах, переговорных, учебных аудиториях и на всевозможных выездных мероприятиях.



Благодаря тому, что основание стойки складное, FIX TW85 удобно транспортировать; сборка на месте установки не требуется. Стойка снабжена небольшими колёсами с блокираторами; её можно с лёгкостью передвигать с места на место и надёжно фиксировать. «Умный» чип обеспечивает многоступенчатую систем безопасности.



Положение дисплея на стойке можно менять по высоте: регулировка моторизированная, в диапазоне от 1200 до 1500 мм, управление осуществляется с помощью встроенной сенсорной панели или пульта ДУ, входящего в комплект поставки. Предусмотрена функция запоминания трёх позиций по высоте.



