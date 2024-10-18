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Стойка для Hi-Fi-компонентов Premiera PA5CSG


18.10.2024 12:18

 

 

Бренд Premiera представил первый продукт в новой категории – стойку для аудиоаппаратуры PA5CSG. Под этой торговой маркой выпускается оборудование для профессионального и домашнего использования, а также устройства car audio.

 

В «домашнем» ассортименте Premiera до сих пор были представлены усилители, проигрыватели CD, SACD, Blu-ray и винила, акустические системы, а также аксессуары для винила, теперь же перечень пополнился и первой стойкой для размещения аудиокомпонентов, как фирменных, так и выпускаемых другими производителями.

 

Стойка Premiera PA5CSG сделана из металла с устойчивым к царапинам покрытием, полки стеклянные. Стекло чёрного цвета, с «еврокромкой», толщиной 8 мм, очень прочное: каждая полка выдерживает нагрузку до 35 кг. Полки разные по высоте, от 150 до 350 мм, на них можно разместить полный домашний комплект аудиоаппаратуры, от усилителя мощности до проигрывателя виниловых дисков или катушечного магнитофона. Сами пластинки можно хранить на нижней полке. Размеры стойки (ШхГхВ, мм): 600 х 400 х 1040; вес 34 кг.

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