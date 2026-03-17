Стойки для акустики Premiera ST-2


17.03.2026 12:33

 

 

Российский бренд «Премьера» продолжает расширять ассортимент выпускаемой аудиопродукции и аксессуаров. На днях компания объявила о начале продаж напольных стоек Premiera ST-2, предназначенных для домашних акустических Hi-Fi систем и студийных мониторов.

 

Это прочные и надёжные стойки для акустики, сделанные из стали и выдерживающие вес до 60 кг; последнее означает, что на стойки можно установить даже массивные и тяжёлые колонки без опасения за устойчивость всей конструкции. Вес самой стойки: 5 кг. В комплект поставки входят стальные шипы: они сводят к минимуму площадь контакта стоек с полом и гасят возникающие при работе аудиосистемы вибрации и резонансы. Провода, которыми подключаются громкоговорители, можно скрыть внутри стойки. 

 

Высота Premiera ST-2 составляет 625 мм (с учётом шипов): после установки колонок их высокочастотные динамики окажутся на уровне, который является оптимальным и наиболее комфортным для прослушивания музыки. Экологически чистое ударопрочное покрытие (чёрная или белая краска, наносится методом порошкового напыления) не выделяет вредные вещества и сохраняет идеальный внешний вид в течение многих лет.

