ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Стойки и крепления Sanus: новая серия для беспроводной акустики


02.08.2024 15:23

 

 

Новую серию напольных стоек и настенных креплений для беспроводных акустических систем представила компания Sanus.

 

В новую линейку входят настенные кронштейны и регулируемые по высоте напольные подставки, которые можно использовать с громкоговорителями разных брендов, включая Sony, Samsung, Denon и Sonos. Использовать стойки и крепления можно как в домашних условиях, так в коммерческих установках (общественных пространствах и т.п.). Одна из моделей новой серии – универсальная напольная стойка Sanus BSSU2-B1. Она выполнена из стали, есть кабель-канал; собрать стойку можно за несколько минут, используя обычную отвёртку. В комплект поставки входят регулируемые по высоте шипы (для установки в помещениях с ковровым покрытием) и резиновые ножки (для деревянных или кафельных полов). На такие подставки можно устанавливать колонки весом до 4,5 кг.

 

Настенное крепление Sanus WSWMU2-B2 также универсальное и подходит для монтажа самых разных акустических систем, вес которых не превышает 4,5 кг. Установленные громкоговорители можно поворачивать на 180 градусов и/или менять угол их наклона (в пределах 27 градусов). Кронштейн можно крепить к бетонным стенам, перегородкам из гипсокартона, деревянным перекрытиям.

Связанные новости:
 Встраиваемые крепления Sanus: эстетично и удобно - 02.04.2024 12:55
 Раздвижной кронштейн Sanus для Dolby Atmos саундбаров - 11.01.2024 10:20
 Универсальный подвижный кронштейн для больших ТВ - 25.07.2023 00:25
 Sanus: всепогодные крепления для больших ТВ - 11.04.2023 11:37
 Sonos придумал «Эру», а Sanus – стойки для неё - 10.03.2023 10:28
 Подвес для саундбаров Sanus SASB1 - 19.02.2020 13:15
 Настенный держатель для Sonos Amp - 04.09.2018 16:15
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007