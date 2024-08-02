Стойки и крепления Sanus: новая серия для беспроводной акустики

02.08.2024 15:23

Новую серию напольных стоек и настенных креплений для беспроводных акустических систем представила компания Sanus.



В новую линейку входят настенные кронштейны и регулируемые по высоте напольные подставки, которые можно использовать с громкоговорителями разных брендов, включая Sony, Samsung, Denon и Sonos. Использовать стойки и крепления можно как в домашних условиях, так в коммерческих установках (общественных пространствах и т.п.). Одна из моделей новой серии – универсальная напольная стойка Sanus BSSU2-B1. Она выполнена из стали, есть кабель-канал; собрать стойку можно за несколько минут, используя обычную отвёртку. В комплект поставки входят регулируемые по высоте шипы (для установки в помещениях с ковровым покрытием) и резиновые ножки (для деревянных или кафельных полов). На такие подставки можно устанавливать колонки весом до 4,5 кг.



Настенное крепление Sanus WSWMU2-B2 также универсальное и подходит для монтажа самых разных акустических систем, вес которых не превышает 4,5 кг. Установленные громкоговорители можно поворачивать на 180 градусов и/или менять угол их наклона (в пределах 27 градусов). Кронштейн можно крепить к бетонным стенам, перегородкам из гипсокартона, деревянным перекрытиям.



