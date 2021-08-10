Стопроцентная Италия

10.08.2021 08:48

Молодой бренд из Италии Esse Quadro – компания создана всего шесть лет назад – представил новинку, акустическую систему Stratis S1.

Это полочный двухполосный громкоговоритель с портом фазоинвертора на передней панели. У колонки позолоченные разъёмы, гриль на магнитах; передняя панель отделана материалом «алькантара». Характеристики системы: импеданс 8 Ом, максимальное звуковое давление 88 дБ, АЧХ 33 Гц – 25 кГц. Используемые динамики: 28-мм твитер Scanspeak с шёлковым куполом и 146-мм бумажный вуфер SEAS. Каждая колонка размером 21 x 44 x 23 см весит 12 кг.

Вся продукция, выпускаемая под торговой маркой Esse Quadro, разрабатывается и изготавливается на собственном производстве в Триесте, Италия.