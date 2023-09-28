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Storm Audio ISR Fusion 20: синтез мощности, качества и функциональности


28.09.2023 13:33

 

 

ISR Fusion 20 – новинка Storm Audio, многоканальный ресивер иммерсивного звучания. Устройство создано на платформе ISP Elite MK3 и представляет собой High End решение «два-в-одном», с 20 каналами обработки сигнала и 16 каналами усиления.

 

Ресивер поддерживает форматы Dolby Atmos, DTS:X Pro, Auro-3D и IMAX Enhanced в конфигурации до 11.1.8 каналов. 20-канальный процессор позволяет «оптимизировать звучание любой акустической системы без длительной и сложной настройки – достаточно распаковать колонки и подключить их к ресиверу». Мощность усилительного блока ISR Fusion: 150 Вт / канал (8 Ом) и до 500 Вт при подключении в мостовом режиме. Продолжительная мощность – до 1000 Вт, пиковая – 2400 Вт. Производитель заявляет, что уровни шума и искажений ресивера минимальны.

 

Есть Dirac Live Active Room Treatment, параметрический эквалайзер (до 20 фильтров на канал), возможность управления четырёхполосными активными кроссоверами и несколькими сабвуферами, поддержка HDMI 2.1a и HDCP 2.3 для 8K и 4K/120 (при 40 Гбит/с), Dolby Vision, HDR10+ и HLG, два выхода ARC/eARC, а также мультирум-функционал, сертификация Roon Ready и многое другое. В комплект поставки входит ИК-пульт; настройка и управление могут осуществляться через мобильное приложение StormRemote.

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