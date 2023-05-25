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Stradivari нового поколения


25.05.2023 20:00

 

 

В аудиомире – юбилей за юбилеем… Вот и Sonus faber готовится отметить своё сорокалетие. К этой дате разработана акустическая система Stradivari второго поколения.

 

Главный дизайнер Sonus faber Ливио Кукуцца (Livio Cucuzza): «Заново переосмыслить уже существующий продукт всегда сложно, поэтому, когда в компании зашёл разговор о редизайне Stradivari, принять решение было непросто, но сама идея показалась очень воодушевляющей: как создать заново то, что уже успешно выдержало испытание временем и почти стало артефактом?»

 

Инженеры компании применили весь накопленный опыт, постаравшись сделать Stradivari нового поколения максимально соответствующими последним веяниям технологической моды. Сохранив классическую «внешность» акустических систем, они, тем не менее, отказались от закруглённых корпусов: если раньше основание колонки имело форму эллипса, теперь корпуса пятиугольные в сечении. Регулятор низких частот обеспечивает точную и гибкую настройку сверхнизкого диапазона. В конструкции басовиков появилась антирезонансная корзина, которая предотвращает вибрации, создаваемые мембраной вуфера. Благодаря фазоинверторной технологии Clepsydra басы стали более «свободными», а применение технологии INTONO гарантирует максимально естественное воспроизведение средних частот. Предзаказы на обновлённые Stradivari дилеры Sonus faber начнут принимать уже в июне. Колонки будут стоить 50 тысяч долларов США за пару и будут выпускаться в трёх цветах: красное дерево, венге, графит.

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