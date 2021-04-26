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Странные танцы…


26.04.2021 21:21

 

 

Мы довольно часто пишем о необычных и даже странных аудио компонентах, но тот, о котором пойдёт речь ниже, пожалуй, единственный в своём роде. Устройство, о котором рассказываем сегодня, создано в Южной Корее.

 

Это громкоговоритель, в котором используется ферромагнитная жидкость – то есть жидкость, обладающая способностью к сильной поляризации в магнитном поле. Она представляет собой коллоидную систему, состоящую из наноразмерных ферромагнитных частиц, находящихся во взвешенном состоянии в несущей жидкости – в её качестве обычно выступает органический растворитель или вода. Области применения феррожидкости – самые разные, от оборонной промышленности до медицины. А ещё её полюбили художники – за необычный вид, который наводит на мысли о чём-то потустороннем…

 

Кореец Дакд Юнг (Dakd Jung) как раз и называет себя художником-инсталлятором, интересующимся современным медиа искусством. Однако по образованию он инженер-электронщик. Созданный им громкоговоритель оснащён дисплеем, на котором видно, как движется – в такт воспроизводимой музыке – ферромагнитная жидкость. Корпус колонки изготовлен с помощью 3D-принтера. Внутри – небольшой встроенный усилитель, три направленных вверх динамика и, конечно, электромагнит, заставляющий феррожидкость «танцевать». Подключение к источнику звука осуществляется по Bluetooth. Юнг говорит, что развлекался, придумывая необычную аудио систему, но, опубликовав фотографии и видео в соцсетях, получил множество запросов от желающих купить колонку. Поэтому теперь он ищет возможность запустить свою разработку в массовое производство.

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