«Стрелочный» хит: Premiera A3

12.05.2025 16:26

Premiera A3 – новинка модельного ряда российского бренда. Это современный интегральный Hi-Fi стереоусилитель в классическом исполнении: сдержанный дизайн, крупные яркие стрелочные VU-индикаторы на лицевой панели, придающие усилителю модный нео-винтажный вид, и расположенные под ними ручки темброблока.

Класс усиления: AB; мощность Premiera A3 составляет 110 Вт на канал. Имеются встроенный MM/MC-фонокорректор, ЦАП на чипе ES9018K2M Sabre, поддержка Bluetooth и HDMI ARC (расширяет возможности усилителя, позволяя воспроизводить звуковую дорожку с любого современного телевизора). К усилителю можно подключить до девяти источников входного сигнала. Один из линейных входов является балансным, а этим не всегда могут похвастаться даже значительно более дорогие устройства. Есть три аналоговых выхода: два стерео и моно для подключения активного сабвуфера. Один из линейных выходов – регулируемый; благодаря ему Premiera A3 может использоваться как предусилитель.

Усилительная часть построена на тороидальном трансформаторе мощностью 450 Вт; он располагается в отдельном экранированном блоке. Управление – удобное и понятное: кнопки позволяют выполнять даже такие процедуры, как обновление ПО или возврат к заводским установкам. В комплект поставки входит пульт ДУ. Premiera A3 выпускается в двух вариантах отделки: с чёрной или серебристой лицевой панелью.



