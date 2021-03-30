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Стример для аудиофилов: Musical Fidelity MX-Stream


30.03.2021 10:28

 

 

Стример Musical Fidelity MX-Stream из линейки компактных аудиоустройств MX поддерживает все форматы Hi-Res (до 32 бит/384 кГц и DSD256), имеет сертификацию Roon Ready и совместим с большинством NAS, USB-накопителей и UPNP/DLNA-систем. Новый фирменный High End компонент отличается – цитата из пресс-релиза – «мягким, прозрачным и невероятно детализированным звучанием».

 

MX-Stream транслирует аудио с онлайн-сервисов Spotify, Tidal, Qobuz, TuneIn и пр., а также с сетевых источников, на цифро-аналоговый преобразователь или интегральный усилитель с соответствующими возможностями. Компания-производитель утверждает, что в комплекте с правильно подобранными компонентами стример обеспечивает передачу максимально чистого сигнала – без шума и с практически нулевым уровнем джиттера. Новинка оснащается модулями Bluetooth и Shareport (для iOS). Управление осуществляется через мобильное приложение, браузер или подключённую по HDMI сенсорную панель. На задней панели расположены USB-порт для подключения внешнего источника/ПК, USB для подключения ЦАПа, Ethernet, HDMI, выход Bypass и разъём для БП; ещё один порт USB имеется спереди.

 

Потребитель получает полностью настроенный продукт, которым можно начинать пользоваться немедленно после включения в сеть. При этом, если владелец устройства желает изменить заводские настройки, он может самостоятельно перепрошить стример, используя доступное открытое программное обеспечение. Musical Fidelity обещает, что MX-Stream останется технологически актуальным и спустя 10 лет после начала выпуска модели.

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