Стример из Китая: Shanling SM1.3

07.11.2024 13:22

Производитель из КНР Shanling представил компактный музыкальный стример нового поколения SM1.3. Это небольшая аудиосистема на базе Android с ЦАП AKM4499EX и дельта-сигма-модулятором AK4191. Устройство оснащается встроенным усилителем для наушников TPA6120.



Размеры стримера Shanling SM1.3: 28 х 28 х 11 см. Он поддерживает Spotify, TIDAL, Apple Music, Apple Classical и Amazon Music. Есть вход USB для флешек, слот M.2 SSD; устройство можно использовать как DLNA-совместимый аудиохаб. На передней панели расположен 5,8-дюймовый сенсорный экран. Беспроводные возможности включают Wi-Fi 6, AirPlay 2 и Bluetooth 5.2 с поддержкой LDAC и APTX HD; имеется впечатляющий комплект «физических» разъёмов, в том числе цифровой выход I2S с FPGA. Управлять стримером можно через мобильное приложение Eddict для Android и iOS.



Розничная цена новинки составляет 1199 долларов США, официальный старт продаж – сегодня. Производитель рекомендует использовать стример SM1.3 в комплекте с фирменными активными акустическими системами S0 (на фото, 399 долларов США за пару).



