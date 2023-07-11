Стример WiiM Pro получил сертификат Roon Ready

11.07.2023 12:10

Компания Roob Labs объявила о том, что стримеры WiiM Pro протестированы её специалистами и прошли сертификацию Roon Ready. Сертификат подтверждает, что стримеры WiiM Pro обеспечивают высочайшее качество потокового аудио и исключительно надёжны. Они подключаются через USB, HDMI, AirPlay, Google Cast и другие протоколы и очень просты в настройке и использовании.



WiiM Pro – это универсальный музыкальный стример профессионального уровня. Выпускает это устройство компания Linkplay Technology Inc., широко известная своими разработками в области беспроводных технологий. На сайте Roon Labs новость о сертификации Wiim Pro сопровождается следующим текстом производителя: «обладая многолетним опытом в области потокового аудио, мы разработали эффективные решения “под ключ” для Harman, JBL, Yamaha, Marshall, Edifier, Audio Pro, Magnet и др., позволившие выпустить миллионы интеллектуальных аудиокомпонентов. Работая над WiiM, мы стремились создать устройство, которое обеспечило бы простой и недорогой доступ к музыкальным записям высокого разрешения любому человеку в любой точке мира».



Стример WiiM Pro обеспечивает потоковую передачу звука в высоком разрешении до 192 кГц / 24 бит и оснащается высококачественным цифро-аналоговым преобразователем; поддерживает Chromecast и работает с голосовым помощником Google Voice. Управлять стримером можно несколькими способами: на его корпусе есть жёсткие кнопки, в комплект поставки входит пульт ДУ, есть возможность управления по протоколу IP или через собственное мобильное приложение. Последнее обеспечивает поддержку Spotify, iHeartRadio, Tidal, Amazon Prime Music, Napster, Deezer и др. и даёт возможность пользоваться ими напрямую через Wiim Pro, без смартфона или планшета. Есть аналоговые аудиовыход и аудиовход для подключения внешних источников, также имеется вход Ethernet. Несколько устройств с поддержкой технологии AirPlay2 можно связать через управляющий стример WiiM Pro и создать домашнюю беспроводную мультирум-систему.



