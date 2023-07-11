ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Стример WiiM Pro получил сертификат Roon Ready


11.07.2023 12:10

 

 

Компания Roob Labs объявила о том, что стримеры WiiM Pro протестированы её специалистами и прошли сертификацию Roon Ready. Сертификат подтверждает, что стримеры WiiM Pro обеспечивают высочайшее качество потокового аудио и исключительно надёжны. Они подключаются через USB, HDMI, AirPlay, Google Cast и другие протоколы и очень просты в настройке и использовании.

 

WiiM Pro – это универсальный музыкальный стример профессионального уровня. Выпускает это устройство компания Linkplay Technology Inc., широко известная своими разработками в области беспроводных технологий. На сайте Roon Labs новость о сертификации Wiim Pro сопровождается следующим текстом производителя: «обладая многолетним опытом в области потокового аудио, мы разработали эффективные решения “под ключ” для Harman, JBL, Yamaha, Marshall, Edifier, Audio Pro, Magnet и др., позволившие выпустить миллионы интеллектуальных аудиокомпонентов. Работая над WiiM, мы стремились создать устройство, которое обеспечило бы простой и недорогой доступ к музыкальным записям высокого разрешения любому человеку в любой точке мира».

 

Стример WiiM Pro обеспечивает потоковую передачу звука в высоком разрешении до 192 кГц / 24 бит и оснащается высококачественным цифро-аналоговым преобразователем; поддерживает Chromecast и работает с голосовым помощником Google Voice. Управлять стримером можно несколькими способами: на его корпусе есть жёсткие кнопки, в комплект поставки входит пульт ДУ, есть возможность управления по протоколу IP или через собственное мобильное приложение. Последнее обеспечивает поддержку Spotify, iHeartRadio, Tidal, Amazon Prime Music, Napster, Deezer и др. и даёт возможность пользоваться ими напрямую через Wiim Pro, без смартфона или планшета. Есть аналоговые аудиовыход и аудиовход для подключения внешних источников, также имеется вход Ethernet. Несколько устройств с поддержкой технологии AirPlay2 можно связать через управляющий стример WiiM Pro и создать домашнюю беспроводную мультирум-систему.

Связанные новости:
 Fly me to the moon… - 15.06.2023 11:33
 Начались поставки Primare SPA25 Prisma - 23.05.2023 13:42
 Audiolab и «три мушкетёра»: серия 7000 - 13.02.2023 10:48
 Расширение экосистемы Roon - 07.07.2022 12:11
 Cетевые плееры Cary Audio - 28.01.2022 01:40
 KEF LS50 Wireless II «подружились» с Amazon Music - 25.11.2021 10:28
 Новая версия медиа-сервера Meridian Sooloos 2.1 - 01.02.2010 09:51
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007