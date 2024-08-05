Стримим напрямую: Victrola Stream Sapphire

05.08.2024 13:37

Проигрыватель виниловых пластинок Stream Sapphire – новинка бренда Victrola. Устройство имеет сертификацию “Works with Sonos”: это означает, что «вертушку» можно подключить по Wi-Fi к колонкам Sonos и напрямую передавать потоковое аудио.



Такая возможность (подтверждённая сертификацией) есть только у моделей фирменной серии Stream, в которую и входит новый Stream Sapphire. И эта возможность – большое преимущество для владельцев таких устройств, поскольку стандартный вариант беспроводного стриминга в случае с Sonos – это подключение по Bluetooth, не всегда удобное и не дающее возможности слушать треки в высоком качестве. Stream Sapphire – самый продвинутый на сегодня виниловый проигрыватель в ассортименте Victrola; он дополнил три другие модели: самую доступную по цене Stream Onyx, а также Stream Carbon и Stream Pearl. Внешне и функционально все проигрыватели похожи: это полуавтоматические «вертушки» с ременным приводом. Опускать иглу на пластинку нужно вручную, а вот отключается проигрыватель автоматически. Корпуса устройств серии Stream сделаны из МДФ, стол – из алюминия, тонармы углепластиковые.



Новый Stream Sapphire комплектуется более дорогим картриджем Ortofon Blue 2M, элементы его конструкции – более высокого качества, а сам проигрыватель тяжелее, чем «вертушки» других моделей, и имеет лучшие демпфирующие свойства. Это единственная модель из серии Stream, которая поддерживает воспроизведение файлов FLAC (до 24 бит / 48 кГц), а также Roon и возможность UPnP-интеграции. Проигрыватель может работать с беспроводными акустическими системами премиального уровня, например, колонками, которые выпускают компании KEF, Naim, Sonus faber, Devialet и др. Премьера новинки состоялась в начале года на выставке CES 2024; в продаже проигрыватель появится к середине августа по цене 1300 долларов США.



