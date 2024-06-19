Стриминг без ограничений: McIntosh MB25

19.06.2024 14:28

MB25 – новая разработка инженеров McIntosh, Bluetooth-передатчик, позволяющий добавить в имеющуюся аудиосистему возможность передачи и получения потокового аудио по Bluetooth.



Трансивер McIntosh MB25 работает не только с фирменными аудиокомпонентами, но и с продукцией сторонних производителей, и совместим не только со стриминговыми Bluetooth-устройствами, но и с физическими источниками, такими, как компакт-диски и виниловые пластинки. Таким образом, передатчик можно интегрировать в систему, частью которой являются новые цифровые компоненты и/или винтажные аналоговые аппараты.



Для работы компактному ресиверу не нужны сторонние приложения. Он способен передавать и принимать аудиосигнал на расстоянии до 45,7 метров (150 футов). За основу при создании MB25 взяли модель MB20, усовершенствовав и доработав её. У нового устройства на передней панели располагается стеклянная панель с элементами управления и отображаемой информацией о типах подключения и уровне сигнала; имеется кнопка отключения питания. Внутри – высокопроизводительный 32-битный ЦАП и премиальный АЦП. Для подключения внешнего ЦАП есть коаксиальные и оптические входы и выходы. Предусмотрена возможность использования MB25 вместе с MB20 для создания мультирум-системы. В качестве самостоятельного ЦАП MB25 использовать нельзя. В продаже новинка появится в июле.



