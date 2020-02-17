Стриминг для Chord Hugo2: 2Go и 2Yu

17.02.2020 12:10

В ассортименте Chord Electronics появились новые устройства, обеспечивающие доступность стриминговых сервисов и сетевого аудио высокого разрешения.



Модули 2Go и 2Yu предназначены для работы с фирменными портативными ЦАПами Hugo 2. Модуль 2Go одним щелчком присоединяется к Chord Hugo 2, добавляя ему функционал интернет-подключения, как по Wi-Fi, так и проводного. Кроме того, он выполняет роль кард-ридера; музыка «хранится» на двух microSD-карточках максимальной ёмкостью 2х2Тб. С подключённым модулем 2Go ЦАП превращается в сверхкомпактный сетевой проигрыватель. Модуль сертифицирован как конечная точка Roon (Roon Ready) и виден всем музыкальным сетевым приложениям как DLNA-сервер и DLNA-рендерер.



Второй модуль, 2Yu, позволяет «отделить» сателлит 2Go от Hugo 2, представляя собой дополнительный цифровой выходной интерфейс для 2Go. Сдвоенный модуль 2Go+2Yu функционирует как отдельный сервер/стример с четырьмя цифровыми выходами (USB, Toslink, RCA и BNC). К последним можно подключить процессор повышения разрешения Chord MScaler (768 кГц), что даёт возможность улучшить качество воспроизведения сетевой музыки. Комплект 2Go+2Yu имеет широкие возможности применения: как аудиоинтерфейс между интернет и сетевой музыкой и любым внешним ЦАПом, как транслятор сетевой музыки, приходящий от сервера Roon, в том числе в многозонном озвучивании, как USB-преобразователь цифрового аудиосигнала и т.д.