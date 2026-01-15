Стриминговые усилители Onkyo

15.01.2026 13:59

Бренду Onkyo исполняется 80 лет. Юбилей компания отметила рядом новинок, в частности, новой линейкой сетевых стриминговых усилителей Muse.

Компактные усилители Muse Y-40 и Y-50, с AirPlay 2, MM/MC фонокорректором и HDMI ARC, разработаны для использования в составе двухканальных систем. В этом сегменте рынка много предложений, и новым разработкам Onkyo придётся конкурировать с весьма востребованной продукцией Eversolo, Marantz, Bluesound и WiiM. Onkyo Y-50 и Y-40 – устройства размером 9,4 х 33,8 х 30,6 см (ШхВхГ) в корпусах чёрного или серебристого цветов. Это универсальные интегральники-стримеры с полностью цифровыми сигнальными трактами и усилительными модулями класса D (Axign). Мощность Y-50: 250 Вт на канал при сопротивлении 4 Ом, Y-40: 150 Вт/канал при той же нагрузке. На 5,46-дюймовом цветном ЖК-дисплее отображаются обложки альбомов, метаданные треков и аналоговый индикатор уровня сигнала (VU-метр).

Управление осуществляется через приложение Onkyo Controller; поддерживаются Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Chromecast и AirPlay 2, а также подключение по Ethernet и Wi-Fi. Старшая модель рассчитана на использование в помещениях большой площади, оснащается тремя аналоговыми входами RCA, коаксиальным цифровым входом, HDMI ARC для ТВ и игровых консолей; на задней панели расположены разъёмы для подключения акустики и сабвуферный pre-out. Фирменный эквалайзер Room EQ позволяет провести базовую акустическую коррекцию помещения – одна из функций, на которую в Onkyo делают ставку. Y-40 – для комнат и систем поменьше; потенциальный покупатель этого устройства – тот, кому в первую очередь нужна возможность стриминга, а не высокая мощность. Появления обеих новинок в продаже следует ожидать не раньше мая 2026 года.