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Стриминговый сервис для придирчивых аудиофилов


05.07.2024 14:05

 

 

Lenbrook Media Group и музыкальный интернет-магазин HDtracks заключили соглашение о партнёрстве, в рамках которого две компании создадут новый стриминговый сервис «для особо взыскательных меломанов».

 

В числе прочих конкурентных преимуществ – возможность выбора форматов аудиофайлов и использование адаптивного Hi-Res кодека AIRIA (техническое название – SCL6). Сервис HDtracks станет первым в мире, использующим AIRIA. Этот кодек подходит для потоковой передачи аудиоконтента как из облака, так и по беспроводной сети с источника на наушники. Он надёжен, эффективен, передаёт сигнал с малой задержкой и обладает всеми преимуществами масштабируемого кодека, поддерживающего файлы всех форматов.

 

Сервис будет доступен через фирменное мобильное приложение; сообщается, что его будут поддерживать многие High End экосистемы, приложения и аудиобренды.

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