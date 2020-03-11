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Стриминговый сговор


11.03.2020 10:57

 

 

В Окружной суд США поступила жалоба от компании Pro Music Rights LLC (PMR). Её создатель, американский предприниматель Джейк П.Нок (Jake P.Noch), обвиняет крупнейших представителей музыкальной индустрии в сговоре. Иск также подан в федеральный суд Нью-Йорка: компании Apple, Amazon, Google, YouTube, Spotify, 7Digital, Deezer, iHeartMedia, Rhapsody и SoundCloud обвиняются в нарушении авторских прав.

 

В США PMR контролирует 7,4% рынка прав на публичное воспроизведение аудиозаписей – это два миллиона композиций. Нок утверждает, что вышеупомянутые сервисы потокового вещания не имеют разрешения на трансляцию многих музыкальных композиций, защищённых авторским правом, поскольку никогда не приобретали соответствующие лицензии, и называет это сговором «с целью отстранить PMR от рынка и установить цены на фиксированном уровне».

 

«Такого явления, как свободная рыночная конкуренция между покупателями, приобретающими лицензии на публичное исполнение, не существует. Это напрямую вредит авторам песен, не говоря уже об их поклонниках, настоящих и будущих».

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