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Sun Audio Purified 4: собери и слушай


25.03.2024 15:09

 

 

Sun Audio Purified 4 – модульные акустические системы, которые, как утверждает производитель, не устареют технологически в течение долгого времени. Пользователь может самостоятельно менять отдельные модули кроссовера и усилителя, тем самым обновляя колонки.

 

Покупатель приобретает динамики, корпус и напольную стойку, а затем сам собирает работающий громкоговоритель, дополнив его кроссовером и усилителем. Для домашнего аудио такой подход необычен, но Purified 4 не единственный производитель, его продвигающий; например, в американской Theory Audio Design используют тот же принцип: колонки отдельно, электроника отдельно. В Sun Audio считают, что их концепция привлекательна для потребителя: последний может использовать именно те «железо» и софт, которые считает нужными, и осуществлять апгрейд сообразно своим представлениям и требованиям к системе.

 

Сферический корпус Purified 4 сделан из алюминия (отделка: высококачественный пластик или натуральная древесина), стойка-трипод – из стали. Используемые динамики: четырёхдюймовый вуфер, среднечастотник такого же размера и твитер диаметром 25 мм или 34 мм, на выбор. Производитель предлагает следующие варианты ВЧ-драйверов: из алюминиево-магниевого сплава (25 мм или 34 мм), с бериллиевым покрытием (25 мм или 34 мм), с шёлковым куполом (25 мм). Размеры конструкции (колонка установлена на стойку): высота 88 см, глубина 28 см, ширина 31 см.

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