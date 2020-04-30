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Супер-цены на Starke Sound


30.04.2020 13:19

 

 

С завтрашнего дня и до конца мая вся продукция американской компании Starke Sound в России можно будет купить дешевле, чем «на родине», в США. Акцию проводит дистрибьютор Starke Sound компания Fobis.

 

В ассортименте Starke Sound – акустические системы (как для стерео, так и для премиальных многоканальных домашних кинотеатров), сабвуферы, аудиофильские многоканальные усилители, встраиваемая акустика. Компания основана в 2009 году; среди её создателей – звукоинженер, являющийся обладателем нескольких патентов в области аудио, а также дипломированный промышленный дизайнер. Помимо собственно акустических систем Starke Sound производит излучатели, кроссоверы и корпуса для громкоговорителей.

 

Акция действует до 31.05.2020 или до тех пор, пока товар есть в наличии. Дополнительные скидки на товар, приобретаемый по акции, не распространяются. Более подробную информацию и условия поставки можно узнать у менеджеров отдела продаж Fobis.

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