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Супер-яхты и гоночные болиды


28.03.2022 11:06

 

 

Сразу два производителя аудиокомпонентов для дома заключили соглашения, которые позволят им упрочить своё положение в новых или менее традиционных для их деятельности областях. Meridian Audio теперь будет поставлять оборудование для оснащения яхт, а Bang & Olufsen стала парнтёром британской команды «Формулы-1» Williams Racing.

 

Bang & Olufsen стала официальным партнёром команды Williams Racing – её логотип появился на болидах Williams FW44. Соглашение, о котором было объявлено на первом в сезоне 2022 этапе «Формулы-1» в Бахрейне, касается разработки ряда новых продуктов из категории «промо». Партнёры рассчитывают на многолетние отношения и обещают представить первые образцы сувениров и пр. в ближайшее время. Они будут продаваться в фирменных магазинах Bang & Olufsen по всему миру, на проходящих Гран-при, а также в штаб-квартире Williams в Оксфордшире.

 

По соглашению между Meridian и Genesis Technologies Marine производитель акустических систем и других решений в области будет поставлять свою продукцию компании-интегратору из Нидерландов; специализация последней – проектирование аудио-видео систем для оснащения супер-яхт. Инсталляторы в первую очередь заинтересованы в линейке громкоговорителей DSP, которые отлично подходят для установки на таких судах.

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