Супер-уникальность задорого

09.10.2026 15:57

Компании Fyne Audio исполняется десять лет. Свою первую круглую дату бренд отмечает выпуском сверхлимитированной модели акустических систем. Напольные громкоговорители Fyne Audio F1-10 Anniversary выпущены в количестве всего 30 пар. База – первая акустическая система в ассортименте Fyne Audio, но с излучателями IsoFlare обновленной конструкции и усовершенствованным кроссовером.





Излучатели IsoFlare, используемые в F1-10 Anniversary – с компрессионными твитерами 7,5 см с куполом из алюмосиликатного стекла; они установлены в акустическом центре 25-сантиметрового СЧ/НЧ-динамика с диффузором из композитного волокна. Производитель утверждает, что такая конструкция и используемые материалы обеспечивают «чрезвычайно малую массу и исключительную прочность». Улучшенное внутреннее демпфирование, мощный неодимовый магнит и вентилируемая тыловая камера «гарантируют превосходную переходную характеристику, низкий уровень искажений и высокую допустимую мощность без тепловой компрессии». Оптимизированный волновод твитера обеспечивает «стабильную направленность и устойчивую, объёмную звуковую сцену».



Кроссоверы проходят процесс «сверхглубокой заморозки и контролируемого оттаивания», что, как утверждают в Fyne Audio, «оптимизирует электропроводность» и делает сигнал «более прозрачным». Колонки оснащаются терминалами для бивайринга; есть заземляющая клемма для минимизации радиочастотных помех. Корпуса – с усиленной конструкцией; они сделаны из берёзовой фанеры высокой плотности и отделаны шпоном американского ореха. В комплект входят напольные защитные накладки, перемычки Neotech для подключения по схеме Single Wire, инструментарий для точной настройки и юбилейный буклет. Каждой колонке присвоен индивидуальный серийный номер. Цена – 50 тысяч долларов США.