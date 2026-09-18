Супердоступный супербренд

18.09.2026 12:59

Японская Yamaha анонсировала свою новую разработку – саундбар B200A с поддержкой Dolby Atmos, самый компактный из всех фирменных устройств этой категории.



Ещё одна особенность новинки – её цена. Продукт одного из известнейших в Hi-Fi мире брендов можно будет купить всего за 250 долларов США (к слову, летом ассортимент Yamaha пополнили два недорогих AV-ресивера и система окружающего звучания начального уровня); в продаже Yamaha B200A появится в ноябре. В длину саундбар не превышает 60 см; весит устройство меньше 2 кг. Его можно поставить на медиаконсоль или закрепить на стене. Новинка разработана для использования с небольшими телевизорами (с диагональю не более 55 дюймов) и в помещениях средней площади.

Саундбар поддерживает формат Dolby Atmos, но динамиков, направленных вверх, у него нет: Yamaha B200A – аудиосистема конфигурации 2.1, с двумя фронтальными излучателями 1,8” и встроенным савуфером. Есть поддержка технологии Clear Voice, которая улучшает воспроизведение диалогов, и режим Bass Extension для более мощных басов. Возможности проводного подключения представлены четырьмя разъёмами HDMI eARC/ARC, оптическим входом и AUX 3,5 м. Благодаря встроенному Bluetooth-модулю саундбар можно использовать для стриминга аудио.