Суперкачество, меганадёжность: LG MAGNIT Micro LED

28.01.2026 17:41

«Потрясающее качество изображения, упрощенная установка, повышенная надёжность» – так описывается новый дисплей LG MAGNIT Micro LED, который компания представит на выставке ISE 2026. Новинка характеризуется сверхвысоким разрешением и масштабируемой конфигурацией экрана и разработана для оснащения больших пространств коммерческого назначения.



LG MAGNIT можно использовать в лекционных аудиториях и конференц-залах, элитных торговых комплексах, в профессиональных студиях вещания и аппаратных. Повышенную надёжность гарантирует новая технология Line-to-Dot (LTD): в отличие от обычных LED-дисплеев, где микросхемы драйверов управляют источниками света построчно, и дефект одного пикселя может повлиять на всю строку, в MAGNIT «потенциальные дефекты строк преобразуются в дефекты на уровне точек», то есть остаются локализованными в одной точке. Специальное покрытие, наносимое на переднюю панель дисплея LG MAGNIT, обеспечивает более глубокий чёрный цвет по сравнению с обычными светодиодными дисплеями, помогает повысить контрастность и точность цветопередачи, защищает дисплей от влаги, пыли и внешних воздействий, повышая долговечность устройства.



Запатентованная система выравнивания светодиодных кабинетов (основных строительных сегментов светодиодных дисплеев) – с фронтальным доступом. Это означает, что точная регулировка выравнивания осуществляется с передней стороны дисплея, что значительно сокращает время установки столь больших экранов. Кроме того, поддерживается установка на больших расстояниях: светодиодные кабинеты и контроллеры можно устанавливать на расстоянии до 10 километров друг от друга и централизованно управлять несколькими дисплеями из одного места, например, из удалённой диспетчерской. Последнее достигается благодаря использованию оптоволоконных кабелей вместо коротких кабелей Ethernet.