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Суперкомпактный Hi-Res стример-усилитель WiiM Amp


27.11.2023 16:13

 

 

Первый усилитель под брендом WiiM выпустила компания Linkplay Technologies. Теперь наряду со стримерами WiiM Mini и WiiM Pro, а также недавно представленной новинкой WiiM Pro Plus, можно купить и стример/усилитель WiiM Amp.

 

Совсем небольшой, но эффективный гаджет воспроизводит hi-res аудио без потерь в качестве и поддерживает функции мультирум. Как и другие продукты, выпускаемые под брендом WiiM, новый WiiM Amp позволяет расширить возможности устаревших аудиосистем и может использоваться как самостоятельное аудиорешение премиального уровня. Усилитель можно подключить к пассивным акустическим системам, комплекту домашнего кинотеатра, проигрывателю виниловых пластинок и т.д. и управлять стримингом через музыкальное приложение или с помощью голосовых команд. Есть поддержка Apple AirPlay 2 (с Siri), Google Chromecast и Alexa Music Cast; усилитель WiiM Amp полностью соответствует требованиям стандарта DNLA.

 

Мощность усилителя, работающего в классе D, составляет 60 ватт на канал (8 Ом). Устройство оснащается аналоговыми стереовходами, имеет цифровой оптический разъём, порты HDMI ARC и Ethernet, поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Встроенный ЦАП – премиальный ESS Sabre; 192 кГц / 24 бит. При использовании с другими «умными» устройствами WiiM усилитель может выполнять функцию медиасервера. При подключении через имеющийся выходной разъём внешнего сабвуфера WiiM Amp автоматически настраивает его звучание. Эквалайзер – с 24 настройками (в том числе 10-полосный графический эквалайзер, настраиваемый для каждого источника звука, подключённого через линейный вход, Bluetooth или по сети); более глубокую настройку обеспечивает четырёхполосный параметрический эквалайзер. В ближайшем будущем новинка получит сертификат Roon Ready.

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