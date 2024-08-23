Суперновинка JBL: беспроводные Tour Pro 3

23.08.2024 12:53

Новая модель наушников-вкладышей появится в ассортименте JBL. Новинка – внутриканальные беспроводные Tour Pro 3, и в них много усовершенствований по сравнению с устройством предыдущего поколения.



На первый взгляд изменения неочевидны: корпус той же формы, чехол чуть меньше, а размеры экрана, которым оснащён кейс, на 30% больше. Чехол выполняет функцию промежуточного передатчика аналогового и цифрового аудиосигнала при проводном подключении (кабель входит в комплект поставки) наушников к компьютеру, смартфону или бортовой развлекательной системе в самолёте. Вместо Bluetooth используется подключение на частоте 2,4 ГГц с поддержкой кодека LC3+; как сообщается в пресс-релизе, «прямое сопряжение между чехлом и наушниками более стабильно и происходит с меньшей задержкой, чем при подключении по Bluetooth». Экран на чехле можно использовать для управления воспроизведением, активации режима ANC или пространственного звучания.



Защита от пыли и влаги: IP55. Драйверы двойные: 11-миллиметровый динамический (низкочастотный) и балансный арматурный высокочастотник; каждый – со своим ЦАП. JBL Tour Pro 3 поддерживают хай-рез кодек Sony LDAC Bluetooth (стандарт для всех смартфонов на базе Android v.8.0 и выше, но не для «айфонов»). Новинка – первое устройство JBL с полной поддержкой Auracast. В продажу наушники Tour Pro 3 поступят уже в сентябре.



