Супертонкий усилитель для наушников

01.11.2021 08:00

Китайский бренд Khadas анонсировал выход ультратонкого усилителя TEA для наушников. Он предназначен для использования со смартфонами, имеет встроенный ЦАП ESS ES9281AC Pro, поддерживает кодеки LDAC и aptX HD Bluetooth, и просто «пристёгивается» – благодаря магнитам – к корпусу iPhone 12 или 13.

Звук извлекается через разъём Lightning с помощью короткого кабеля (100 мм), входящего в комплект поставки усилителя, или по беспроводной связи через Bluetooth. В комплекте идёт и кабель USB-C / USB-C – предполагается, что его можно будет использовать с будущими Apple iPad c MagSafe (но это всего лишь слухи, которые вряд ли когда-либо подтвердятся). Сам TEA тоньше, чем iPhone 13, и весит всего 74 г. ЦАП усилителя способен декодировать звук MQA, DSD и PCM без потерь и готов к поддержке Spotify Lossless.

Бренд Khadas принадлежит компании Shenzhen Wesion Technology Co., Ltd, основанной в 2014 году. Она разрабатывает OEM/ODM продукцию, программное и аппаратное обеспечение, а также производит ряд потребительских устройств под собственным именем.