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Супертонкое крепление для ТВ Sanus VLFS820


20.02.2023 12:15

 

 

VLFS820 – новая разработка компании Sanus; последняя специализируется на выпуске креплений и кронштейнов для монтажа ТВ-дисплеев. Новая модель предназначена для настенного монтажа тяжёлых телевизоров.

 

Sanus VLFS820 – настенное крепление с небольшой глубиной: расстояние от стены до передней поверхности кронштейна составляет всего 4 см. При этом VLFS820 может выдвигаться вперёд на полметра и поворачиваться на 58 градусов, позволяя выбрать наилучший угол обзора. Крепление рассчитано на большой вес монтируемых устройств – до 56 кг; его можно использовать с телевизорами с диагональю от 40 до 90 дюймов.

 

Благодаря фирменной системе VirtualAxis угол наклона установленного телевизионного дисплея можно менять в пределах от +10 до -10 градусов. Кабели для подключения телевизора можно спрятать внутрь VLFS820. Открытая конструкция обеспечивает беспрепятственный доступ к силовому кабелю, антенным и сетевым соединениям.

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