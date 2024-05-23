ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

SVEN без проводов


23.05.2024 15:23

 

 

Компания SVEN обновила линейку фирменных беспроводных наушников, пополнив её гарнитурами SVEN E-180B и E-190B.

 

Наушники с беспроводной передачей сигнала по Bluetooth поставляются в компактном чехле с отделкой под металл. Эргономичная форма и малый вес наушников обеспечивают надёжную удобную посадку и комфортное ношение. Новинки оснащаются динамическими излучателями с мембраной диаметром 13 м; они способны «выдать» и мощные басы, и хорошо детализированные средние и высокие частоты. Полностью заряженного аккумулятора хватает на 15 часов автономной работы.

 

Следить за уровнем заряда помогает световой индикатор. Сенсорные элементы управления позволяют менять громкость, принимать входящие звонки, выбирать нужный трек и т.д. Цвет самих наушников и футляра: белый или чёрный. Обе новинки относятся к устройствам бюджетного ценового сегмента, а потому доступны широкому кругу потребителей.

Связанные новости:
 Sven SB-2040A: удобно и недорого - 19.02.2024 13:04
 Эффектный малыш: SVEN 422  - 09.06.2023 08:40
 Unity – без проводов и потери качества - 12.05.2023 12:50
 iFi Go pod: без проводов, но с усилением - 25.04.2023 09:53
 Телевизор без проводов - 20.12.2022 19:52
 TWS-гарнитура SVEN E-727BT  - 14.03.2022 15:36
 SVEN 248: пластик-компастик… - 15.05.2018 13:00
 SVEN: новые модели стереонаушников AP-310M и AP-370M - 04.08.2017 16:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007