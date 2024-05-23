SVEN без проводов

23.05.2024 15:23

Компания SVEN обновила линейку фирменных беспроводных наушников, пополнив её гарнитурами SVEN E-180B и E-190B.



Наушники с беспроводной передачей сигнала по Bluetooth поставляются в компактном чехле с отделкой под металл. Эргономичная форма и малый вес наушников обеспечивают надёжную удобную посадку и комфортное ношение. Новинки оснащаются динамическими излучателями с мембраной диаметром 13 м; они способны «выдать» и мощные басы, и хорошо детализированные средние и высокие частоты. Полностью заряженного аккумулятора хватает на 15 часов автономной работы.



Следить за уровнем заряда помогает световой индикатор. Сенсорные элементы управления позволяют менять громкость, принимать входящие звонки, выбирать нужный трек и т.д. Цвет самих наушников и футляра: белый или чёрный. Обе новинки относятся к устройствам бюджетного ценового сегмента, а потому доступны широкому кругу потребителей.



