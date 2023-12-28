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Sven MS-315: настольная аудиосистема 2.1


28.12.2023 12:21

 

 

Настольная акустическая система Sven MS-315 – комплект конфигурации 2.1, состоящий из двух колонок-сателлитов и активного сабвуфера. Производитель обещает звук высокого качества «с проработанными средними частотами и объёмным басом, который сделает спецэффекты в кино или играх максимально эффектными».

 

Колонки займут мало места на рабочем столе: размеры корпуса сателлитов 95 × 152 × 97 мм, сабвуфера – 178 × 237 × 300 мм. Корпус последнего сделан из MDF, диаметр басового драйвера – 95 мм. В сателлитах установлены 70-миллиметровые динамики. Диапазон воспроизводимых частот от 40 до 22000 Гц, максимальная мощность 46 Вт (20 Вт сабвуфер, 2х13 Вт сателлиты).

 

Панель управления находится на корпусе сабвуфера, там же расположен яркий высококонтрастный LED-дисплей, на котором отображается информация о воспроизводимых треках. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления. Басы можно регулировать отдельно с помощью поворотной ручки, например, выделить нижние частоты, или, наоборот, приглушить их при прослушивании музыки в вечернее время. Подключение к источнику звука возможно двумя способами: к персональному компьютеру – кабелем через разъём AUX, к мобильным устройствам – по Bluetooth. Можно записать на USB-накопитель любимые треки и воспроизводить их с помощью встроенного в Sven MS-315 плеера или послушать новости через FM-приёмник.

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