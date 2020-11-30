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SVEN PS-750: мощнее, ещё мощнее


30.11.2020 18:01

 

 

Мобильная аудиосистема SVEN PS-750 – это высокая мощность, функция караоке, декоративная подсветка и возможность как проводного, так и беспроводногго подключения к источнику звука.

 

Колонка оснащается двумя 32-миллиметровыми «пищалками», среднечастотным и басовым динамиками (по 145 мм). Выходная мощность устройства – 80 Вт; при наличии пары PS-750, которые можно без проводов подключить к одному и тому же источнику, мощность удваивается – такая стереосистема способна озвучить не только большое помещение, но и открытую площадку. 

 

Встроенный плеер может воспроизводить файлы с USB-накопителей и карт памяти MicroSD. Эквалайзер подстраивает звук; информация о работе системе отображается на контрастном LED-дисплее; есть FM-радио; управление осуществляется с помощью пульта ДУ. Наличие двух микрофонных входов с эффектом эхо означает, что «под аккомпанемент» колонки можно петь, причём не только соло, но и дуэтом. Сами микрофоны крепятся к задней панели с помощью специальных держателей. Колонка комплектуется ёмким подзаряжаемым аккумулятором и ручкой для переноски.

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