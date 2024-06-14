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Sven PS-950: лето будет громким


14.06.2024 12:43

 

 

Акустическая система PS-950 – новинка в ассортименте Sven, большой громкоговоритель весом более 9 кг и мощностью 160 Вт. Его можно взять на дачу, в поездку на природу, чтобы устроить вечеринку на свежем воздухе, без привязки к электросети и ограничений по громкости, которых не избежать в городе.

 

Колонка пригодна для использования под открытым небом благодаря защите от влаги IPX4. Громкоговоритель можно легко перенести с места на место, поскольку он оснащён удобной ручкой. Запас автономной работы встроенного аккумулятора ёмкостью 8800 мАч составляет до 22 часов (на средней громкости). К источникам звука (до двух) акустическая система PS-950 подключается по Bluetooth или через порт AUX на верхней панели. Поддерживается опция быстрого NFC-сопряжения колонки со смартфоном (для его размещения предусмотрена специальная подставка на верхней панели громкоговорителя). SVEN PS-950 комплектуется твитерами диаметром 58 мм (2,5”) и СЧ/НЧ-динамиками 140 мм (5,5”). АЧХ системы: 35 Гц - 20 кГц. На верхней панели расположена кнопка, нажатием на которую можно форсировать басы.

 

Встроенный плеер позволяет воспроизводить музыкальные файлы с накопителей USB-flash и microSD, также имеется FM-приёмник, а встроенный эквалайзер позволяет индивидуально настроить звук. Управление воспроизведением осуществляется с помощью беспроводного пульта (входит в комплект поставки). У колонки есть яркий высококонтрастный LED-дисплей, два входа для подключения микрофонов, RGB-подсветка динамиков с несколькими режимами, а также стробоскоп.

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