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Sven SB-2040A: удобно и недорого


19.02.2024 13:04

 

 

Компактный саундбар Sven SB-2040A – решение для тех, кому не хватает мощности динамиков, встроенных в телевизор, но и места в комнате для установки полноразмерных акустических систем тоже нет.

 

Размеры саундбара SB-2040A: 762 х 62 х 80 мм. Его можно разместить на тумбе под телевизором или – с помощью креплений, входящих в комплект – на стене. Мощность новинки 40 Вт; саундбар комплектуется довольно крупными динамиками (диаметром 47 мм), а также пассивными излучателями. Частотный диапазон: от 80 Гц до 20 кГц. Управлять звуковой панелью можно с помощью беспроводного пульта, или кнопками на торце корпуса саундбара. На ярком контрастном LED-дисплее отображается вся необходимая пользователю информация.

 

Подключение саундбара к телевизору осуществляется через порт HDMI с поддержкой реверсивного звукового канала (ARC). Предусмотрена возможность подключения к источникам звука (плееру, компьютеру, смартфону) через цифровой оптический вход или аналоговый AUX разъём, а также по Bluetooth. В саундбар встроен собственный плеер, который может воспроизводить аудиофайлы с накопителей, подключаемых к USB-разъёму на задней панели.

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