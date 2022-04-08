ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Сверхъяркий NEC PX2201UL


08.04.2022 12:03

 

 

Новую модель ультра-ярких проекторов представит компания Sharp NEC Display Solutions Europe на своём стенде в рамках выставки ISE 2022, которая пройдёт в Барселоне через месяц, с 10 по 13 мая.

 

Новинка – ультра-яркий 1DLP проектор NEC PX2201UL с лазерной технологией RB и превосходной цветопередачей. Устройство достаточно компактно и удобно в транспортировке. Заявленный световой поток – 20500 ANSI люмен; проектор обеспечивает сверхъяркое и чёткое изображение. Производитель обещает большой выбор интерфейсов, возможность управления геометрией изображения и объединения изображений с двух проекторов в одну картинку (технология Edge Blending).

 

Новая модель NEC PX2201UL приходит на смену популярному проектору NEC PX2000UL. В NEC убеждены, что технологические преимущества и отличное соотношение цены и качества сделают NEC PX2201UL очень востребованным на рынке, в особенности в тех отраслях, где важны качественная цветопередача и яркое изображение, например, в сфере образования и индустрии досуга (в музеях и пр.). Кроме того, новинка будет очень эффективна при использовании для сложного проекционного видеомэппинга. Заказы на сверхъяркий проектор NEC PX2201UL компания-производитель начнёт принимать в мае 2022 года.

Связанные новости:
 Крепление для проекторов Fix Prj Pr Pro FIX CL1000B - 23.03.2022 11:09
 Ультракороткофокусный ViewSonic X1000-4K - 03.03.2022 03:10
 Новые модели 4K проекторов LG CineBeam  - 16.02.2022 10:50
 ISE 2022: снова фальстарт - 12.01.2022 12:26
 Открыта регистрация на ISE 2022  - 27.10.2021 12:24
 Sharp/NEC: проекторы ME Series для бизнеса - 14.07.2021 01:34
 Рулонный OLED ТВ Sharp  - 19.11.2019 20:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007