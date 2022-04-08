Сверхъяркий NEC PX2201UL

08.04.2022 12:03

Новую модель ультра-ярких проекторов представит компания Sharp NEC Display Solutions Europe на своём стенде в рамках выставки ISE 2022, которая пройдёт в Барселоне через месяц, с 10 по 13 мая.



Новинка – ультра-яркий 1DLP проектор NEC PX2201UL с лазерной технологией RB и превосходной цветопередачей. Устройство достаточно компактно и удобно в транспортировке. Заявленный световой поток – 20500 ANSI люмен; проектор обеспечивает сверхъяркое и чёткое изображение. Производитель обещает большой выбор интерфейсов, возможность управления геометрией изображения и объединения изображений с двух проекторов в одну картинку (технология Edge Blending).



Новая модель NEC PX2201UL приходит на смену популярному проектору NEC PX2000UL. В NEC убеждены, что технологические преимущества и отличное соотношение цены и качества сделают NEC PX2201UL очень востребованным на рынке, в особенности в тех отраслях, где важны качественная цветопередача и яркое изображение, например, в сфере образования и индустрии досуга (в музеях и пр.). Кроме того, новинка будет очень эффективна при использовании для сложного проекционного видеомэппинга. Заказы на сверхъяркий проектор NEC PX2201UL компания-производитель начнёт принимать в мае 2022 года.