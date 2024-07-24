Сверхпрочное крепление для настенной установки ТВ-панелей

24.07.2024 11:21

FIX LP73-69T – новая модель настенных креплений для ТВ-панелей.

Новинка отличается особо высокой прочностью и предназначена для установки крупногабаритных панелей с диагональю от 60 до 120 дюймов и весом до 120 кг. Крепление сделано из стали и оснащается быстросъёмными пружинными замками на адаптерах, которые позволяют легко устанавливать и снимать панель. В комплект поставки входит пузырьковый уровень для лёгкой и быстрой установки.

Панель, зафиксированную на кронштейне, можно наклонять на ±10 градусов, чтобы выбрать идеальный угол обзора. Конструкцией крепления предусмотрено пространство, достаточное для того, чтобы убрать из виду все соединительные кабели.



