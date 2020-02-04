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Свершилось: процессоры Trinnov Altitude с поддержкой DTS:X Pro


04.02.2020 07:00

 

 

С 31 января 2020 года все процессоры Trinnov Altitude16 и Trinnov Altitude32 совместимы с новым кодеком от DTS и поддерживают DTS:X Pro. Бесплатное программное обновление, доступное всем владельцам этих устройств, «отменяет» присущие DTS-X ограничения (11 каналов + LFE; типичная конфигурация: 7.1.4): теперь интеграторы могут устанавливать системы конфигурацией вплоть до 30.2 каналов. Вмешательство компании-производителя не требуется: обновление доступно путём обычной онлайн-загрузки и занимает не больше 15 минут.

 

В то время как представленные на рынке процессоры по-прежнему имеют ограничение в 16 дискретных каналов, Trinnov Altitude является единственным процессором для домашних (не коммерческих) кинозалов с поддержкой DTS:X Pro, дающим возможность одновременно использовать 32 дискретных канала, При использовании отдельного модуля Altitude48ext число независимых каналов может быть увеличено до 64.

 

Впервые информация о грядущем обновлении появилась год назад. Демонстрация новых возможностей широкой аудитории экспертов и любителей состоится уже на следующей неделе, на выставке ISE 2020 в Амстердаме. На стенде 1-N100 Trinnov Audio совместно с Procella Audio и Kaleidescape оборудует 15-местный демонстрационный кинозал конфигурации 15.3.10, где, помимо процессора Altitude32 будут представлены усилители Trinnov Amplitude8, а также акустические системы и усилители Procella.

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