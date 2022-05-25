Свежий взгляд: Fresh Hi-Fi & Vinyl Show

25.05.2022 10:06

Галерея «Назаров» и компания PULT.RU проведут собственную выставку Hi-Fi и High End-аппаратуры. Мероприятие под названием Fresh Hi-Fi & Vinyl Show состоится 4 и 5 июня 2022 года в отеле Holiday Inn Москва Таганский (станция метро «Пролетарская», Симоновский Вал, дом 2) с 10:00 до 20:00.

Цель выставки: поддержать отрасль, «расшевелить» российский рынок, дать потребителям возможность увидеть различные комплекты высококлассной аудиотехники – они будут представлены в 20 комнатах отеля, – а также купить виниловые пластинки и аксессуары. Профессиональные продавцы компаний Галерея «Назаров» и PULT.RU проконсультируют всех интересующихся и помогут подобрать компоненты и системы, максимально соответствующие требованиям потенциальных покупателей.

Участие в выставке – бесплатное, однако необходима предварительная регистрация, которую можно пройти на сайте мероприятия. Там же опубликован план выставки с перечнем аудиосистем, представленных в каждой комнате.



