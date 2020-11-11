Свобода выбора с WiSA SoundSend

11.11.2020 11:24

Ассоциация WiSA представила первый продукт под собственным брендом. Аудио трансмиттер WiSA SoundSend предназначен для беспроводного подключения акустических систем практически к любому «умному» телевизору. В Европе новинка появится в продаже уже в этом месяце.



WiSA SoundSend использует фирменный стандарт передачи беспроводного цифрового аудио высокого разрешения. HDMI передатчик работает с «умными» ТВ с поддержкой ARC/eARC и акустическими системами с сертификацией WiSA. Будучи подключённым к телевизору, он автоматически находит сертифицированные WiSA громкоговорители и обеспечивает соединение; Wi-Fi при этом не требуется. SoundSend поддерживает передачу hi-res аудио (24 бит / 96 кГц) для восьми аудио каналов и декодирует Dolby Digital, Dolby Digital + и Dolby Atmos. Окончательная настройка осуществляется с помощью ТВ-пульта: функция My Zone позволяет оптимизировать звучание колонок в зависимости от того, где находится пользователь, и выбрать зону оптимального прослушивания (sweet spot).



Цель разработчиков – предоставить потребителям свободу в выборе компонентов, дав им больше возможностей при комплектации домашних многоканальных аудио систем.