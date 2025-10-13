Свояк свояка видит издалека. И грозит судом.

13.10.2025 18:39

Датская компания Bang & Olufsen грозит датской же компании Canvas The HiFi судебным иском. Именитый производитель утверждает, что производство телевизоров Samsung + Canvas The HiFi Frame нарушает авторские права Bang & Olufsen, поскольку вышеупомянутое устройство имеет большое сходство с телевизором Beovision Contour. Крупнейшая деловая газета Дании Børsen сообщает, что в Bang & Olufsen готова сделать всё, чтобы заблокировать продажи Samsung + Canvas The HiFi Frame, вплоть до обращения в суд.



В материале, опубликованном Børsen, говорится, что Bang & Olufsen (B&O) обвинила Canvas HiFi в краже дизайна, заявив, что та «наживается» на наследии датской иконы дизайна, и потребовала изъять и уничтожить все выпущенные устройства, а также выплатить компенсацию. В адрес Canvas HiFi было направлено официальное письмо, в котором в том числе говорится, что в случае, если Canvas не выполнит требования до 1 октября 2025 года, B&O «предпримет необходимые правовые меры для предотвращения дальнейшего нарушения своих прав». Canvas HiFi отвергла обвинения B&O, назвав их необоснованными, а её генеральный директор Лауст Нильсен (Laust Nielsen) заявил, что действия B&O можно рассматривать «как преднамеренное преследование, направленное на запугивание более мелкого игрока рынка».



Пикантности ситуации добавляет тот факт, что до 2019 года Нильсен был владельцем одного из авторизованных салонов B&O. Нильсен утверждает, что Canvas The HiFi Frame был разработан ещё до того, как B&O в 2020 году выпустила Beovision Contour, и обещает при необходимости предоставить соответствующие документы. В качестве аргумента он также приводит тот факт, что телевизоры Samsung The Frame (а именно безрамочные дисплеи Samsung используются в ТВ Canvas The HiFi Frame) появились на рынке раньше, чем Beovision Contour. На сегодня ни одно из требований B&O не выполнено; выпуск и продажи HiFi Frame продолжаются.